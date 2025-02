"Captain America 4" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام الحركة المقتبس عن قصص الرسوم المصورة “Captain America: Brave New World” من بطولة أنتوني ماكي، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 4 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 192.4 مليون دولار، جمع منها 100 مليونا في السينمات الأمريكية و92.4 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 380 مليون دولار تقريبا.

ويلعب “ماكي” دور "كابتن أمريكا"، حيث سبق ولعب شخصية "ذا فالكون" في نفس السلسلة ضمن عالم مارفل السينمائي. تولى “ماكي” رسميًا تأدية دور كابتن أمريكا في الجزء النهائي من "The Falcon and The Winter Soldier" الصادر على ديزني بلس عام 2021.

في الجزء الجديد، وبعد لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا ثاديوس روس، الذي يؤديه هاريسون فورد في أول دور له في عالم مارفل السينمائي، يجد سام نفسه وسط حادث دولي. عليه أن يكتشف السبب وراء مؤامرة عالمية شريرة قبل أن يتسبب العقل المدبر الفعلي بإثارة سخط العالم بأسره.