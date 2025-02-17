جامعة المنصورة تحتضن فعاليات ملتقي الخريجين والتوظيف الرابع بكلية التربية الرياضية

نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية التربية الرياضية، اليوم الأثنين، ملتقي الخريجين والتوظيف الرابع، والمنعقد تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية، وتنظيم الدكتور خالد محمد زيادة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتور عمرو علي شادي مدير وحدة متابعة الخريجين بكلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أن الملتقى يهدف لتنفيذ رؤية الجامعة بتقديم كافة أوجه الدعم والتأهيل لخريجى كلية التربية الرياضية، وفتح آفاق جديدة لهم في سوق العمل.

وأشار الدكتور خالد زيادة أن الملتقي يعد فرصة رائعة للخريجين وتطوير قدراتهم وثقل مهاراتهم مما يساعدهم في الحصول علي أفضل فرص للعمل.

وأضاف الدكتور عمرو شادي أن الملتقي يتضمن العديد من ورش العمل التي تسهم في تطوير قدرات الخريجين، وتشمل كتابة السيرة الذاتية، والتخطيط المهني، وكيفية إجتياز المقابلة الشخصية، والمهارات الأساسية لتشغيل المشروعات الرياضية، و التغذية العلاجية التخصصية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة.

فيما بدأت فعاليات الملتقي بورشة عمل حاضر فيها الدكتورة مني ابو العز المدير التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني، وركزت خلالها على عمل تدريبات لإكساب المشاركين مهارات أساسية يحتاجها كل فرد في مسيرته المهنية بداية من كتابة السيرة الذاتية،

والتدريب حول كيفية كتابة سيرة ذاتية مهنية تجذب انتباه أصحاب العمل، و أسس كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي، بما في ذلك عرض المهارات، الخبرات العملية، والشهادات الأكاديمية بطريقة منظمة تسهم في تقديم صورة مثالية عن المتقدم للوظائف.



كما تم عقد ورشة عمل عن التخطيط المهني حاضرها الدكتورة سارة المرسي وشملت التخطيط المهني، وكيفية تحديد الأهداف المهنية، و بناء خطة عمل فعالة، و كيفية اكتشاف الفرص المناسبة فى سوق العمل و كيفية بناء شبكة علاقات مهنية قوية، وأهمية التدريب علي فنيات كتابة السيرة الذاتية.



وتستمر فعاليات ملتقي الخريجين والتوظيف الرابع على مدار 4 أيام وتتضمن العديد من المحاور الهامة التي تهم الخريجين في مجال التوظيف وفرص العمل.