تعرف على شخصيتك من طريقة نومك

كل شخص له طريقة نوم خاصة، ويمكنك أن تعرف شخصيتك من طريقة نومك وهذا بإجماع علماء النفس المختصون بلغة الجسد، فمن الوضعية التي تنام بها يمكنك أن تعرف ملامح شخصيتك.

وفى هذا التقرير نستعرض طرق النوم المختلفة وهى على النحو التالى:

اولا: النوم على الظهر

من ينامون بهذه الطريقة اجتمع علماء النفس والتنمية البشرية طبقا لعلم لغة الجسد بأنهم يجتمعون فى صفات:

الثقة بالنفس: الأشخاص الذين ينامون على ظهرهم غالبًا ما يكونون واثقين بنفسهم ويحترمون أنفسهم.

الاستقلالية: الأشخاص الذين ينامون على ظهرهم غالبًا ما يكونون مستقلين ويعتمدون على أنفسهم.

ثانيا: النوم على الجانب

يتصفون بكل من الانفتاح على الآخرين: الأشخاص الذين ينامون على جانبهم غالبًا ما يكونون منفتحين على الآخرين ويحبون التواصل معهم.

الحساسية: الأشخاص الذين ينامون على جانبهم غالبًا ما يكونون حساسين ويحبون العناية بالآخرين.

الانطوائية: الأشخاص الذين ينامون على بطونهم غالبًا ما يكونون انطوائيين ويحبون العزلة.

الخجل: الأشخاص الذين ينامون على بطونهم غالبًا ما يكونون خجولين ويحبون التخفي.

ثالثا: النوم فى وضع الجنين

الطفولية: الأشخاص الذين ينامون في وضع الجنين غالبًا ما يكونون طفوليين ويحبون اللعب والمرح.

الحاجة إلى الأمان: الأشخاص الذين ينامون في وضع الجنين غالبًا ما يكونون بحاجة إلى الأمان والراحة.

رابعا: النوم مع يدين تحت الوسادة

الحاجة إلى الأمان: الأشخاص الذين ينامون مع يدين تحت الوسادة غالبًا ما يكونون بحاجة إلى الأمان والراحة.

الخوف من فقدان السيطرة: الأشخاص الذين ينامون مع يدين تحت الوسادة غالبًا ما يكونون خائفين من فقدان السيطرة على حياتهم.

هذه بعض الطرق التي يمكن أن تعكس شخصيتك، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه الطرق ليست دقيقة تمامًا، ويمكن أن تختلف من شخص لآخر.