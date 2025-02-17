غدا.. افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدينة سفاجا

يفتتح محافظ البحر الأحمر، غدا الثلاثاء، عددا من المشروعات الخدمية واللوجستية بمدينة سفاجا.

وذلك فى إطار افتتاح عددا من المشروعات الخدمية بالمحافظة، استكمالا لإحتفالا العيد القومى للمحافظة.

وأكد مصدر مطلع أن محافظ البحر الأحمر يفتتح الممشي السياحى بتقسيم القرى السياحية شمال المدينة بسفاجا، إضافة الي مقر وحدة الزهراء الإجتماعية بوسط المدينة ومعرض أهلا رمضان لتوفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة.

فيما يستكمل المحافظ جولته بافتتاح إضافة لمحطة لتحلية مياه الشرب حالية بالمدينة كما يفتتح أعمال التطوير والتجديد بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا وتفقد أعمال الرصف والتجميل بالمدينة.

هذا ومن المقرر ان يرافق المحافظ خلال جولته بسفاجا كمال سليمان سكرتير عام المحافظة واللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ولفيف من أعضاء البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وفى سياق منفصل عقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اليوم، مؤتمرا موسعا للإعداد لأكبر قافلة غذائية مقدمة من المحافظة لأهالى مدينة غزة إيمانا بالدور المجتمعى تجاه أهالى مدينة غزة.