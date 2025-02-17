رويترز تسحب تصريحًا مضللًا على لسان ملك الأردن أثناء لقاء ترامب

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الإثنين، أن التصريح الذي نُسب إلى الملك عبد الله الثاني بشأن لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتاريخ 11 فبراير، لم يكن دقيقًا وتم سحبه من النشر.

وفي بيان موجه إلى المشتركين، أوضحت الوكالة أن التقرير الذي نشر على عجل لم يتضمن الملاحظة الأولية للملك حول مبادرة عربية تتعلق بقطاع غزة.

وخلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي، شدد الملك عبد الله الثاني على أن مصلحة بلاده تظل الأولوية القصوى في جميع القرارات.

كما أكد، خلال حديثه إلى الصحفيين في مستهل المحادثات الثنائية، أن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف.

أوضح الملك عبد الله الثاني أن هناك مقترحًا ستطرحه مصر ودول عربية أخرى يتعلق بقطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى تسوية تحقق التوازن بين مختلف المصالح، مع التركيز على تلبية تطلعات الشعوب، ولا سيما الشعب الأردني.

وشدد العاهل الأردني على موقف بلاده الراسخ إزاء القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن كامل حقوق الفلسطينيين على أرضهم، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع وفقًا لحل الدولتين.

كما أكد الملك على الحاجة الملحة إلى تثبيت التهدئة في غزة، والعمل على تعزيز الجهود الإنسانية، وتسريع عملية إعادة الإعمار، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.