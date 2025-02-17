لطيفة تتصدر التريند بأغنية "ونحبك"

حققت النجمة العربية لطيفة نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "ونحبك"، التي أهدتها لوطنها تونس بالتزامن مع عيد الحب واحتفالها بعيد ميلادها.

ومنذ طرحها، تصدرت الأغنية التريند على فيسبوك وتويتر (X) لمدة ستة أيام متتالية، كما احتلت مكانة متقدمة في قوائم الأغاني الأكثر استماعًا على المنصات الموسيقية، وخاصة في المغرب عبر تطبيق أنغامي.

في تصريح صحفي، كشفت لطيفة، عن سبب اختيارها تقديم هذه الأغنية الوطنية، مؤكدة أنها لم تعد تحتفل بعيد ميلادها منذ وفاة والدتها، حيث قالت: "بعد وفاة أمي، لم يعد للاحتفال أي معنى بالنسبة لي، لذلك قررت أن أحتفل بتونس وأهديها هذه الأغنية".

أغنية "ونحبك" من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أيمن القلصي، وتغني فيها لطيفة بحبها العميق لتونس من خلال كلمات تحمل مشاعر وطنية جياشة تعبر عن انتمائها واعتزازها ببلدها.

حيث تقول في مقطع منها: "مهما تغرّبنا ليّام.. عايش في قلبي لغرام.. نحبّك وانزيد.. كل يوم جديد.. نحبّك أكثر م اللّي كان".

وخلال أيام قليلة من طرحها، لاقت الأغنية انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت نسب مشاهدة مرتفعة عبر قناة لطيفة الرسمية على يوتيوب، كما أشاد بها الجمهور التونسي والعربي، معبرين عن إعجابهم بكلماتها وألحانها المميزة.

بالتزامن مع إصدار الأغنية، احتفل جمهور لطيفة بعيد ميلادها في 14 فبراير، حيث تلقت سيلًا من التهاني من زملائها الفنانين وجمهورها عبر إنستجرام، فيسبوك، وتويتر، مما جعلها أحد الأسماء الأكثر تداولًا خلال الأيام الماضية.