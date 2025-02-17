الصورة الأولى لمات ديمون من فيلم "The Odyssey"

كشف استديوهات “يونيفرسال” عن اللمحة الأولى لملحمة كريستوفر نولان المقبلة “The Odyssey”، والمقرر طرحه في 17 يوليو 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية للاستديو، عبر حسابها على موقع “X”، صورة لبطل الفيلم مات ديمون في دور أوديسيوس. وسيظهر إلى جانب ديمون، عددًا من النجوم بما في ذلك: توم هولاند، وميا جوث، وزندايا، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وروبرت باتينسون، وتشارليز ثيرون، وبيني سافدي، وجون بيرنثال، وجون ليجويزامو.

يحكي "The Odyssey" قصة البطل اليوناني أوديسيوس في رحلته المضطربة إلى الوطن بعد حرب طروادة.

وقد كتبها الشاعر اليوناني القديم هوميروس لأول مرة منذ أكثر من 2000 عام، وهي واحدة من أقدم القصص التي لا يزال القراء المعاصرون يستمتعون بقراءتها.

ومن المرجح أيضًا أن يصور نولان - الذي يصور فيلم "The Odyssey" باستخدام تقنية آيماكس السينمائية الجديدة - بعضًا من الملحمة الضخمة الميزانية في جزر إيوليان في صقلية، وفقًا لعدة مصادر.

لكن الجزء الأكبر من تصوير فيلم الحركة الأسطوري في صقلية سيكون في فافينانا. ومن بين المواقع الأخرى المعلنة للفيلم المملكة المتحدة والمغرب.