متحف الأحياء المائية تحفة فنّية في الإسكندرية

تتمتع الأسكندرية بعدد وفير من المتاحف التي ترصد وتوثق للحقب التاريخية المتتالية للمدينة منذ نشأتها البطلمية ، والتي توفر لمشاهديها الإطلاع الحي على كنوزها الأثرية وتاريخها الحافل بالثقافة والاستنارة.

يعتبر متحف الأحياء المائية أحد أهم هذه المتاحف النادرة والمعبرة عن طابع المدينة الساحلية، ويصنف متحف الأحياء المائية، من ضمن المتاحف الفريدة بما يحتويه من أعداد لا حصر لها من الأسماك والكائنات البحرية والأصداف، بالإضافة للعديد من الكائنات البحرية المتنوعة مثل السلاحف البحرية وسمك البيكاسو وأسماك الرباجة ، ويضم المتحف أيضا معهد لأبحاث الأحياء المائية.

يقع المتحف بمنطقة الأنفوشي بحري بجوار قلعة قايتباي، ويضم بالإضافة للكائنات البحرية للبحرين المتوسط والأحمر أنواعا أخرى تعيش في المياه العذبة كنهر النيل ونهر الأمازون، مما يجعله معرض ترفيهي وثقافي وعلمي فى نفس الوقت.

تم إنشاء المتحف فى عام 1930 بهدف بحثي وتعليمي فى المقام الأول إلى جانب دوره كواجهة سياحية تهدف إلى نشر التوعية بأهم الكائنات البحرية وبشكل خاص تلك الأنواع الخطرة منها لتحذير المصطافين ومحبي رياضة الغوص من بعض الأسماك والكائنات التي قد تشكل خطورة على حياتهم، هذا بالإضافة لمجموعة نادرة من الأسماك والكائنات البحرية ذات الألوان الزاهية الجميلة.



وقد روعي في إنشاء المتحف أن يقوم بضبط الأجواء البيئية الملائمة لمختلف الكائنات البحرية لتماثل بيئتها الطبيعية، من حيث درجة الحرارة والملوحة المناسبتين، وكذلك توفير الإضاءات اللازمة لحياة تلك الكائنات مع توفير أنواع الطعام المخصصة لها.

يضم المتحف عدة معامل ومكتبة وأحواض السمك والنباتات البحرية المالحة والعذبة مما يجعله قبلة لزواره من المصريين والأجانب من راغبي المتعة البصرية والثقافية لعالم الأحياء المائية.

WhatsApp Image 2025-02-14 at 5.42.50 PM (8)

WhatsApp Image 2025-02-14 at 5.42.50 PM (7)

WhatsApp Image 2025-02-14 at 5.42.50 PM (6)

WhatsApp Image 2025-02-14 at 5.42.50 PM (5)