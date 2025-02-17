نشاط البابا تواضروس خلال أسبوع.. لقاءات وزيارات لخدمة الكنيسة

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقطع فيديو يسلط الضوء على الأنشطة واللقاءات التي أجراها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "البابا في أسبوع"، ويتناول الفيديو الفترة من الأحد 9 فبراير إلى السبت 15 فبراير 2025.

وجاءت أبرز أنشطة البابا تواضروس خلال الأسبوع:

استقبل الأنبا فام أسقف شرقي المنيا.

استقبل الدكتور أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة ووفد من أعضاء النقابة.

استقبل الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام".

استقبل مجموعة من شباب إيبارشية النمسا مع الأنبا جابرييل أسقف الإيبارشية.

استقبل الكاردينال جان مارك أفيلين، رئيس أساقفة مارسيليا للكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك.

زار كلية البنات القبطية بمناسبة مرور 110 سنوات على تأسيسها.

وفي ختام عظة البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عُقد في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية، أعلن عن استئناف عظته الأسبوعية مع بداية الصوم الكبير، الذي يبدأ يوم الإثنين 24 فبراير 2025 ويستمر حتى الجمعة 11 أبريل 2025.