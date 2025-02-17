التعادل السلبي يحسم مواجهة بيرسبوليس والنصر في دوري أبطال آسيا

حسم التعادل السلبي مواجهة بيرسبوليس الإيراني والنصر السعودي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 8 والاخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وعلى الرغم من المحاولات الهجومية المتبادلة بين الفريقين، إلا أن اللقاء انتهى دون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة تعزز موقفهما في المجموعة.

قدم الفريقان أداءً قويًا من الناحية الدفاعية، بينما غابت الفعالية الهجومية أمام المرمى، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الطرفين.

بهذه النتيجة، ضمن النصر صعوده إلى دور الـ 16 بينما هبط بيرسبوليس إلى المركز الـ 9 وانتهت رحلته فى البطولة.