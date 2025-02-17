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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في تثبيت وقف النار بغزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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شدد كل من فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط، على ضرورة استمرار الدور الذي تلعبه مصر لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ مراحله الثلاث وفق المخطط.

وأعرب فيليب لازاريني عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر، مشيرًا إلى الأهمية البالغة للخدمات التي توفرها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين.

كما تحدث عن العراقيل التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على عمل الوكالة، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الغذائية والعمل المشترك للاستجابة للأوضاع الإنسانية الطارئة في القطاع.

من جانبها، أثنت سيجريد كاخ على الجهود التي بذلتها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معربة عن أملها في أن يتم ترسيخ هذا الاتفاق وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما قدمت كاخ تقديرًا أوليًا لحجم الموارد اللازمة لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن تحقيق استقرار دائم يتطلب التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.

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