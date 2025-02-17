الأربعاء.. نادي سينما بنها يحتفي بذكرى صلاح جاهين

ينظم المركز القومي للسينما، فعالية خاصة للاحتفاء بذكرى الشاعر والسيناريست صلاح جاهين، وذلك ضمن أنشطة نادي سينما بنها، في الحادية عشر صباح الأربعاء المقبل، الموافق 19 فبراير الجاري، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة لعزة الهوية المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

تتضمن الفعالية ندوة ثقافية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بمشاركة الدكتورة شيماء بكري، أستاذ الأدب بجامعة بنها، والشاعر مجدي أبو الخير، حيث يناقش الضيوف الأثر الأدبي والسينمائي لصلاح جاهين، ودوره البارز في إثراء الحركة الإبداعية في مصر من خلال أعماله الشعرية والسينمائية الخالدة.

كما تتخلل الفعالية فقرة غنائية يقدمها المطرب أحمد صالح، يؤدي خلالها مجموعة من الأغاني التي ارتبطت باسم صلاح جاهين، تقديرًا لإبداعه وتأثيره الممتد عبر الأجيال.

ويأتي هذا الحدث في إطار حرص وزارة الثقافة على تسليط الضوء على رموز الإبداع المصري وإحياء ذكراهم من خلال العروض السينمائية والندوات النقدية، تحت إشراف أحمد النبوي وياسر عليوة.