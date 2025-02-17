جيش الاحتلال: الفرقة 162 تسلم قيادة المنطقة الأمنية شمال قطاع غزة للفرقة 252

أعلن جيش الاحتلال، أنّ الفرقة 162 تسلم قيادة المنطقة الأمنية شمال قطاع غزة للفرقة 252، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر جيش الاحتلال، أنّ الفرقة 162 ستواصل استعداداتها لمهام مستقبلية، وفقا للمتطلبات العملياتية وقرارات القيادة.