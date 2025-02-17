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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: الفرقة 162 تسلم قيادة المنطقة الأمنية شمال قطاع غزة للفرقة 252

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال، أنّ الفرقة 162 تسلم قيادة المنطقة الأمنية شمال قطاع غزة للفرقة 252، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكر جيش الاحتلال، أنّ الفرقة 162 ستواصل استعداداتها لمهام مستقبلية، وفقا للمتطلبات العملياتية وقرارات القيادة.

جيش الاحتلال قطاع غزة الفرقة