وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” يزور المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” بمصاحبة كأس العالم للأندية، في زيارة خاصة تأتي ضمن إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو 2025.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركة النادي الأهلي في هذا الحدث الرياضي العالمي، حيث حرص وفد FIFA على زيارة المتحف، الذي يُعد أحد أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في مصر والعالم، للتعرف على ما يعرضه من كنوز أثرية متميزة والتعرف على التجارب السياحة التي يقدمها لزائريه.

وخلال الزيارة، التقط أعضاء الوفد الصور التذكارية لهم ولكأس العالم للأندية، أمام تمثال الملك رمسيس الثاني ببهو المتحف في مشهد يعكس ارتباط الرياضة بالثقافة والتاريخ.

وأعرب الوفد عن إعجابهم الشديد بالمتحف وتصميمه الهندسي الفريد، مشيدين بما يقدمه من تجربة سياحية وثقافية استثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة. كما أكدوا أن هذه الزيارة أضافت لهم قيمة خاصة خلال وجودهم في مصر، التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية والتاريخية على مستوى العالم.

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