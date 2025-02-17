حزب حماة الوطن ينظم فعالية لدعم القيادة السياسية بقرية نقيطة بالدقهلية

نظم حزب حماة الوطن الفعالية الثالثة من مبادرة "في حب مصر" بقرية نقيطة، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية في ضيافة حمدي البلتاجي، أمين الشؤون الإقتصادية بالحزب، وذلك بحضور النائب اللواء أ.ح طارق نصير، الأمين العام للحزب بالمركزية ونائب رئيس البرلمان العربي.

تأتي هذه الفعالية بعد نجاح اللقاءين السابقين في مركزي طلخا وبلقاس، في إطار دعم الحزب للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

كما شهدت الفعالية مشاركة عدد من القيادات السياسية والحزبية، من بينهم النائب اللواء أ.ح أيمن عبدالمحسن، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الدلتا بالحزب، واللواء هشام سالم شاهين، نائب رئيس القطاع، بالإضافة إلى عمرو سليمان، المتحدث الرسمي للحزب وأمين اللجان المتخصصة بالمركزية والنائب اشرف ابو العلا عضو مجلس النواب كما حضر عدد من قيادات الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالدقهلية، إلى جانب رموز شعبية وإعلامية وتنفيذية ودينية.

استهل أحمد الهواري، الأمين العام لحزب حماة الوطن، كلمته بتهنئة شعب الدقهلية بالعيد القومي للمحافظة، مشددًا على أن مصر دولة مستقلة لا تتلقى إملاءات من أحد، وأن الشعب المصري يقف خلف قيادته في دعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما عبر اللواء ا. ح طارق نصير عن سعادته لتواجده وسط هذا الحشد من أعضاء الحزب والمواطنين مؤكدا أن الجميع يقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وأمن المنطقه كامله .

كما أشار اللواء ا. ح ايمن عبد المحسن أنه سعيد اليوم فى التواجد فى مصر هذا الحفل الذى ضم قيادات الحزب واعضاءه كما عبر عن سعادته للحشد من المواطنين الذين حرصوا على التواجد فى تلك الفعالية مؤكدا أن الجميع يدا واحده خلف القيادة السياسية .

من جانبه، أكد اللواء هشام سالم أن الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية ليس مجرد مناسبة، بل فرصة لاستذكار الأحداث التي تعكس صمود الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة تتطلب التكاتف خلف القيادة السياسية.

كما شدد الدكتور عبد العال عبد الرحمن، أمين التنظيم بالحزب بالدقهلية، على أن حماة الوطن هو حزب داعم لمواقف الدولة تجاه القضايا المصيرية، مشيرًا إلى أن حب الوطن غريزة فطرية لدى الإنسان السوي.

وفي كلمته، أكد حمدي البلتاجي أن احتفالات الدقهلية بعيدها القومي تذكر الجميع بقوة الشعب المصري والتفافه حول قيادته، معبرًا عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير الذي يعكس مشاعر الحب والانتماء للوطن .

واختتمت الفعالية بفقرات فنية شملت مدائح نبوية وأغانٍ وطنية، بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في مشهد يجسد وحدة وتلاحم أبناء الوطن.