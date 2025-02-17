"القاصد" يلتقي محافظ المنوفية بديوان عام المحافظة لبحث آفاق التعاون المشترك

توجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إلى ديوان عام المحافظة للقاء اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، يرافقه الدكتور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة و حضر اللقاء المحاسب محمد موسى نائب محافظ المنوفية

تأتى هذه الزيارة فى إطار تبادل الزيارات المستمرة بين رئيس الجامعة والمحافظ دعما للتعاون المشترك بين الطرفين، والتنسيق فيما بينهما لافتتاح وتدشين المشروعات الطبية والصروح التعليمة بجامعة المنوفية وجامعة المنوفية الاهلية

رحب المحافظ برئيس الجامعة والنواب مؤكدا على أهمية الدور الرائد لجامعة المنوفية العريقة، خاصة فى خدمة المجتمع ورسالتها التعليمية السامية، مشيدا بمدى التعاون البناء والفعال بين الجانبين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠، مثمنا جهود رئيس الجامعة لتطوير الجامعة على كافة المستويات وحرصه على مد أواصر التعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة.

كماأعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة عن شكره وتقديره للواء إبراهيم أبوليمون لجهوده لدعم الجامعة وتنفيذ خطتها الإستراتيجية لتأدية دورها التعليمى والبحثى والخدمى، واستعرض رئيس الجامعة أهم أهداف وخطط الجامعة المستقبلية في الفترة القادمة .

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة والجامعة، وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام للمواطنين .