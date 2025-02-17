"نقل الكهرباء" توقع بروتوكول تعاون مع سيمنز للطاقة في مجال السلامة والصحة المهنية

وقعت المهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم بروتوكول تعاون مشترك مع شركة سيمنز للطاقة في مجال السلامة والصحة المهنية.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ورفع الوعي بين العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

كما يسعى إلى تطبيق أحدث المعايير والأنظمة في إدارة المخاطر، بما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة، ويزيد من إنتاجية العمل ويضمن استدامة المنشآت.

هذا التعاون يعد خطوة هامة نحو تحقيق بيئة عمل آمنة، مما ينعكس إيجاباً على سلامة العاملين واستمرارية سير العمل بكفاءة وفاعلية.

يإتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن حماية العاملين والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة،