تعرف على معنى أغنية "وحوى يا وحوى" مع قدوم شهر رمضان

مع قدوم الشهر المبارك كل منا ينصت ويفرح بسماعة لاول اغنيه خاصه برمضان وهى أغنية “وحوى يا وحوى”.. فماذا عنها وعن قصتها ومعناها؟

قُدّمت أغنية وحوي يا وحوي لأول مرة في عام 1937م، وقد كتب كلماتها التي نعرفها اليوم الشاعر (حسين حلمي المانسترلي) ولحنها الملحن (أحمد الشريف) وغناها المطرب (أحمد عبد القادر) الذي قد ذاع صيته بسبب هذه الأغنية كثيرًا رغم تعامله قبلها مع أشهر الملحنين والشعراء وتمتعه بشهرة كبيرة، لكن كانت هذه الأغنية علامة فاصلة فى تاريخ أول اغنيه لاستقبال شهر رمضان وقصتها بوصفها تعد من المواضيه المثيره للاهتمام فإليك بعض المعلومات حول أول اغنيه لاستقبال شهررمضان اذ تعد أول اغنيه اذ قام بغنائها الفنان " محمد عبد المطلب " فى عام 1940

أولاً: قصه الاغنية

قصة الأغنية تبدأ في عام 1940، عندما كان محمد عبد المطلب يبحث عن فكرة جديدة لأغنية تعبر عن روح شهر رمضان. كان محمد عبد المطلب يُعتبر من أشهر الفنانين في مصر في ذلك الوقت، وكان يبحث عن طريقة لتحقيق إنجاز جديد في مجال الموسيقى.

ثانيا : كلمات الأغنية

كلمات أغنية "شهر الصوم" كتبها الشاعر حسين طنطاوي، وكانت تُعتبر من أهم الأغاني التي تم غناؤها في مصر في ذلك الوقت. الأغنية كانت تُغنى في استقبال شهر رمضان، وكانت تعبر عن روح الصوم والعبادة في هذا الشهر المقدس.

ثالثا : تأثير الأغنية

أغنية "شهر الصوم" كان لها تأثير كبير في مصر وفي العالم العربي، حيث تم غناؤها في العديد من البلدان العربية. الأغنية كانت تُعتبر من أهم الأغاني التي تم غناؤها في استقبال شهر رمضان، وكانت تعبر عن روح الصوم والعبادة في هذا الشهر المقدس.

رابعا : نسخة الأغنية

تم إصدار العديد من النسخ لأغنية "شهر الصوم"، حيث تم غناؤها من قبل العديد من الفنانين المصريين والعرب. النسخة الأصلية للأغنية تم غناؤها من قبل محمد عبد المطلب في عام 1940.

خامسا : معناها " نسبت اليها روايات كثيره "

ذهبت احدى الروايات حول معناها بالقول بأن كلمتى "وحوي يا وحوي" تعود إلى اللغة المصرية القديمة، وتعني "أهلًا ومرحبًا" وتكتمل الجملة بكلمة "إياحة أو أيوح" التي تعني "القمر" أي معناها "أهلًا وسهلًا بالقمر" وقد تغنى المصريون القدماء بـ "وحوي يا وحوي إياحة" عند استقبالهم للقمر في كل شهر.

وهناك روايه اخرى تذهب بالقول بان قصة الاغنيه تعود الى أنّ المصريين القدماء استخدموا عبارة "وحوي يا وحوي إيوحا" للترحيب بملكتهم (إياح حتب) أو (قمر الزمان) والدة (أحمس الأول) قاهر الهكسوس التي عاشت في نهايات الأسرة السابعة عشرة، وكانت محل تقدير للمصريين بسبب تضحياتها للوطن.

كما تُرجع بعض الروايات "وحوي يا وحوي" إلى اللغة القبطية، التي فيها كلمة "وحوي" تعني "اقترب" أما كلمة "إياحا" تعني "الهلال" أي "اقترب الهلال"

ولعلها تكون هذه بعض المعلومات حول أول أغنية لاستقبال شهر رمضان وقصتها. أغنية "شهر الصوم" اذ كانت تُعتبر من أهم الأغاني التي تم غناؤها في مصر في ذلك الوقت، اذ مازالت ولازالت روح الصوم والعبادة في هذا الشهر المقدس.