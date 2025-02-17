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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي في «إيجيبس 2025»: نعمل من أجل البناء والتنمية والتعمير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025"، على تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، قائلًا: "أرحب بكم جميعًا، وأوجه الشكر لشقيقي وأشقائنا في المملكة العربية السعودية على دعمهم الكبير في هذه الظروف الصعبة، كما أشكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، على كلماته الرائعة".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض إيجيبس للبترول، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر ستوقع اليوم اتفاقيات مع قبرص لتعزيز التعاون المشترك في حقلي "أفروديت" و"كرونوس"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم مصالح الشعوب.

وتابع الرئيس السيسي: "نحن في مصر نعمل دائمًا من أجل التعمير والتطوير، بعيدًا عن أي مظاهر قد تعيق مسيرتنا نحو المستقبل."

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي إيجيبس 2025 المملكة العربية السعودية