إزالة 9 حالات تعدٍ على أرض زراعية وبناء مخالف ببني مزار

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار حملات إزالة التعديات، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 9 حالات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف ببني مزار.

وقام يسري محمد وعاشور سيد، وفضل جبالي نواب رئيس المركز، وياسر صلاح سكرتير المركز وإبراهيم محمد رئيس حى شمال، ومايكل حكيم رئيس حي غرب، ومسؤول الإشغالات بإيقاف حالة بناء مخالف بشارع أبو حشيش الغربي بمركز بني مزار، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام المركز.

وتمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسؤول الزراعة والري من:

- إزالة حالتين تعدي بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني على مساحة قيراط ونصف بحوض حبيش بمنشاة أبو عزيز وحوض ترعة أبو حسيبة بنزلة عمرو.

- إيقاف الأعمال بحفر لبشه بأرض أبو دربالة حوض الميرز " للمرة الثانية" على التوالى وردمها على نفقة المخالف.

وقام علاء إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومسؤول الإزالات بالوحدة بردم حفر أساسات على مساحة قيراط بحوض الحلق 14.

وتمكن إسماعيل عبد العظيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني علي وقسم الإزالات والتنظيم من إيقاف حالة تعدي بالبناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية لسقف لدور ثاني علوي بقرية أم الساس.

كما أزال عمر محمد شحاتة رئيس الوحدة المحلية بشلقام وقسم الإزالات مسئول الأوقاف حالتين تعدي على أرض زراعية بقرية اعطو على مساحة قيراطين، وحالة تعدى على أرض "مقترح لمشروعات حياة كريمة" للمرة الرابعة على التوالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.