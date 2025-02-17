أزمة بين رابطة الأندية والزمالك بسبب رجل مباراة لقاء بتروجيت

كشف مصدر خاص عن تصاعد الأزمة بين رابطة الأندية المحترفة والزمالك، عقب لقاء الفارس الابيض امام بتروجيت.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه تم إخطار الزمالك بفوز بنتايك بلقب رجل مباراة الزمالك وبتروجيت .

وأشار المصدر في الدقيقة 85 من زمن المباراة اختار محللو الاستوديو التحليلي لهذه المباراة (بنتايك) ليكون رجل المباراة، وتم إخطار المراقب الذي أعلن في الملعب وأبلغ جهاز الزمالك بالجائزة.

وبعدما أحرز مصطفى الجمل هدف بتروجيت توقع المحللون أن اللاعب جلب الـ 3 نقاط لفريقه ويستحق الجائزة، فقاموا بتعديل اختيارهم وتم إبلاغ المراقب بـ مصطفى الجمل.

ويري الزمالك أنه تم التلاعب في الجائزة من قبل المراقب، ويرغب في مقاطعة جائزة رجل المباراة بعد أحداث لقاء بتروجيت.