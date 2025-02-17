"مياه الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول إجراءات السلامة والصحة المهنية

نظّمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالفيوم، ندوة توعوية بعنوان “السلامة أولًا” بمحطة معالجة الصرف الصحي بطامية، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

حيث شهدت الندوة حضور الدكتورة عبير محمد عبد السلام، مدير عام السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، التي أكدت على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بين العاملين.

وأشار المهندس محمد عبد الجليل النجار، إلى أن هذه الندوات تأتي ضمن التعاون المستمر بين شركة المياه ومديرية القوى العاملة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية لحماية العاملين وتأمين بيئة العمل.

من جانبه، أوضح العقيد محمد كمال، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، أن الندوة تناولت التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ودورها في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر، مع التركيز على توفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحسين الأداء الوظيفي.

كما أكد استمرار تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية في مختلف مواقع الشركة، بدعم من إدارة الشركة، لضمان نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين.

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