وفد من "إيجوث" يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357

قام وفد من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة المحاسب شريف بندارى العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق بزيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك فى إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة.

وقال شريف بندارى، إن الزيارة ذات أهمية بالغة للوعي المجتمعي، وخدمة المجتمع والتنمية من خلال نشر الوعي، والطاقة الإيجابية، والدعم النفسى لمرضى السرطان، مما جعل من 57357 منارة أمل لكل أسرة تواجه هذا التحدي.

وأعرب بندارى، عن اعتزاز الوفد بزيارة لهذا الصرح العظيم، مستشفى سرطان الأطفال 57357، الذى أصبح رمزًا للأمل والتحدى فى مواجهة مرض السرطان، كما تأتي الزيارة فى إطار توجيهات المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، بل هى رسالة تضامن ودعم لهؤلاء الأبطال الصغار الذين يواجهون المرض بشجاعة وإصرار.

ووجه نداء إلى الجميع بضرورة دعم هذه المؤسسة الإجتماعية والمؤسسات المماثلة من خلال التبرعات المادية أو الزيارات المعنوية للمساهمة فى شفاء هؤلاء الأطفال ، موجهاً الشكر لكل من يسهم فى دعمهم ورعايتهم، وداعياً الله بأن يمنّ على أطفالنا بالشفاء العاجل.

وقام الوفد بجولة تعريفية داخل أروقة المستشفى، وقدمت إدارة المستشفى لهم ندوة تعريفية عن أقسام المستشفى وتخصصاتها. حيث اطلعوا على أقسام المستشفى المختلفة وتكنولوجيا الأجهزة المستخدمة فى تقديم أفضل رعاية صحية للأطفال مرضى السرطان.

وبعد ذلك، توجه الوفد لزيارة الأطفال المصابين بمرض السرطان، ووزعوا عليهم الهدايا والحلويات فى جو يسوده السعادة والفرح. وفى نهاية الزيارة، التقط الوفد بعض الصور التذكارية.

يذكر أن إدارة مستشفى 57357 قامت بوضع أسم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" في لوحة تحمل اسمها على الجدار التذكارى للمستشفى ضمن الشركات والهيئات الداعمة للمستشفى من الناحية المادية والمعنوية والأدبية.