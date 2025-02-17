زعيم المعارضة الإسرائيلية: ملزمون بالانتقال للمرحلة الثانية من صفقة التبادل

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على ضرورة الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مشدداً على أهمية تقصير الفترات الزمنية واستمرار تطبيق مراحل الاتفاق حتى عودة آخر أسير.

وقال لابيد: "نحن ملزمون بالمضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاق بشكل سريع وفعال لضمان العودة الآمنة لجميع الأسرى."

وفي تطور آخر، كشف لابيد عن محادثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي، حيث أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تبدو أكثر التزاماً بملف الأسرى من الحكومة الإسرائيلية.

وقال لابيد: "من خلال حديثي مع وزير الخارجية الأمريكي تبين لي أن الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الملف بشكل أكبر من الحكومة الحالية، ونحن بحاجة إلى رؤية سياسة أكثر إصراراً من جانب حكومتنا."

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة لملف الأسرى، حيث تواصل الأطراف المعنية ضغوطها للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف المعنية.