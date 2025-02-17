وكيل التعليم يشهد ختام فعاليات "مبادرة الفيوم تتحدث".. صور

شهد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فعاليات ختام "مبادرة الفيوم تتحدث" بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وتشمل المبادرة أنشطة الطلاب والمعلمين الشرفاء حول جميع المعالم السياحية والأثرية والشخصيات التاريخية و العلمية والفنية والعسكرية والقيادية، التى تشتهر بها محافظة الفيوم، كما تحتوى على جميع الأنشطة والأحداث التى شهدتها محافظة الفيوم.

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري لمحافظة الفيوم مهرجان ختام "مبادرة "الفيوم تتحدث"، بنادي قارون الرياضي بالفيوم، بحضور، الدكتورة زهرة مختار مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بالوزارة، ورشا يوسف وكيل المديرية والمستشار محمود عبدالتواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، ومحمد فتحي مدير عام التعليم العام، وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني، والحاج عيسي عثمان نقيب معلمى الفيوم، والأستاذ محمد ابو الحارث أمين عام النقابة، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس وموجهي عموم المديرية وموجهي الأنشطة والشئون التنفيذية والأنشطة والتربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية والتربية الرياضية والمكتبات والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلى والصحافة والإعلام التربوي والتعليم الفني والتربية الفنية والمشاركة المجتمعية والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية.

قدم الدكتور خالد قبيصي، وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير للطلاب والمعلمين وموجهي الأنشطة ومديري المدارس للمشاركة الإيجابية الفعّالة في مبادرة الفيوم تتحدث، مشيراً إلى أهمية المبادرة لدى الطلاب والمعلمين فى رفع مستوى الطلاب عن تاريخ محافظة الفيوم والأماكن السياحية والأثرية والشخصيات المؤثرة بمحافظة الفيوم على مر الزمن، مشيراً إلى أن الفيوم بها نماذج مُشرفة، وأحداث تاريخية ووطنية رائعة، ومناطق سياحية خلابة تتميز بها على مستوى الجمهورية



كما قدم المستشار محمود عبدالتواب رئيس مجلس إدارة نادى قارون الرياضي، رسالة ترحيب بالحضور، ورسالة ترحيب بإقامة هذا الاحتفال بنادى قارون الرياضي، ورسالة تقدير لوكيل الوزارة الدكتور خالد قبيصي ، كما قدم رسالة حب مفعمة بالود للمعلمين الشرفاء، الأيادي الطاهرة الذكية التى علمت وقامت بالتربية بالمدارس ، ومن تحت أياديهم الذكية تخرج المبدعين والمفكرين وأفضل الشخصيات فى المجتمع المصري.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة بمبادرة الفيوم تتحدث، والمعرض والجهد الرائع المبذول فى العمل ، وقدمت رسالة شكر للدكتور قبيصي على الدعوة الكريمة للحضور، ورسالة تهنئة لرشا يوسف وكيل المديرية، كما قدمت رسالة شكر إلى الشئون التنفيذية على الجهد الرائع بالتربية والتعليم بالفيوم على هذا الجهد الهام والمميز للغاية.

أشارت دكتورة إيمان حسن، إلى أن المعرض يحتوى على عدد من الفعاليات الهامة منها الرياضي والفني و العلمي والثقافي والحرفي والتاريخي، مشيرة إلى أن عنوان المبادرة رائع للغاية ، بالفعل أصبحت الفيوم تتحدث عن الحرف والصناعات، كما أكدت على أنها فخورة بالطلاب اللذين يعرفون الحرف والصناعات، وقيمة هذه الحرف المتميزة، وقد أصبح بالفيوم أيدي متميزة من الطلاب والطالبات على أعلى مستوى.

ويحتوى المعرض الختامي لمبادرة الفيوم تتحدث على عدد ضخم من الأنشطة والفعاليات، في جميع التخصصات، والتوجيهات الفنية والأنشطة والشئون التنفيذية، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة بالإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة.

التربية الزراعية

تم عرض حوض تربية الأسماك ونبات الأزولا الذي يتغذى عليه الأسماك، وعرض عدد من المنتجات الزراعية، ومنها الصناعات الغذائية والمخللات والألبان والعصائر والمشروبات وعسل النحل والحلوى البلدي والمجففات (الملوخية وكركدية وبلح مجفف وبامية مجففة ،بالإضافة إلى حوض السمك والزبدة البلدي والجبنة والمش)، كما تم عرض المنظفات ومجسم نباتات الزينة

الوسائل التعليمية

تم عرض عدد من اللوحات عن البيت الريفي والمشغولات اليدوية بجريد النخيل وأبراج الحمام ومجسم الفرن البلدي، بالإضافة إلى لوحة عن أبرز الشخصيات المؤثرة بمحافظة الفيوم (زكي الفيومي - دكتور حسين حسن الحكيم - عائشة حسانين - حمد باشا الباسل - الشيخ زكريا أحمد - ملك حفني ناصف - دكتور سيد عبدالواحد - محمد كامل أمين - عبدالقادر طوي - دكتور أحمد الخشاب ..........)

كما تم عرض مجسم مبادرة بداية جديدة ، ومجسم عن أهم المعالم السياحية بالفيوم (السواقي والمسلة ومصنع السكر ومجسم قرية تونس والثروة السمكية ببحيرة قارون وصوامع تخزين الغلال بطامية ) ومجسم عن حرب 6 أكتوبر ومجسم عن معالم مصر السياحية.

الصحافة المدرسية والإعلام التربوي

تم عرض عدد كبير من مجلات الحائط والمجلات المصورة والمطويات ومجلات ربع ساعة عن أهم وأبرز المعالم السياحية والتاريخية والأثرية بمحافظة الفيوم.

التربية النفسية

تم عرض ماكيت عن معالم الفيوم السياحية واللوحات عن الزراعة والصناعة والسياحة، ومجموعة من البحوث العلمية عن الفيوم تتحدث عن نفسها ، بالإضافة إلى المطويات عن الفيوم تتحدث ورموز الفيوم التاريخية.

المكتبات

تم عرض عدد من المجسمات والمطويات والألبومات وبحوث علمية عن الفيوم تتحدث، كما تم عرض لوحة فنية عن أهم الأماكن السياحية بالفيوم والصناعات اليدوية بالفيوم، وكذلك عرض عدد كبير من البحوث العلمية للطلاب ومنها بحوث عن الفيوم تتحدث - شخصيات ومعالم أثرية - اشهر من أنجبت الفيوم - الفيوم عبر التاريخ - واهرامات الفيوم - ملامح العمارة القبطية بالفيوم

المجال الصناعي

تم عرض مجسم دور المرأة المصرية فى النهوض بالصناعات اليدوية ومجسم ورشة السجاد وورشة الخزف وورشة السعف (المركز المصري للصناعات اليدوية) ، كما تم عرض نماذج عرض معالم مصر السياحية ، ونموذج سواقي الفيوم المتحركة بماتور ، وعلبة مجوهرات يدوية بالصناعات اليدوية ، ومجسم يحتوى على أسماء الله الحسني على شكل طاووس بالحفر، ومجسم قصر قارون ومجسم برج حمام ومجسم مسجد ناصر الكبير ، ومجسم وادى الريان ومجسم لوحات خشبية حفر عن الفيوم تتحدث عن نفسها ، ومجسم حفر شكل فيل، ومجسم مساكن الحواتم بالفيوم.

قسم التغذية

يحتوى على عدد من الصناعات الغذائية اليدوية ومنها (مخروطه ورقاق باللحمة وقرص عجوة وجلاش وفطير عيش بلدي وتمر بجوز الهند والمكسرات)

الاقتصاد المنزلى

مشغولات فنية تعبر عن بيئات الفيوم المختلفة والبيئة الريفية والساحلية واليدوية، والمأكولات التى تشتهر بها محافظة الفيوم ولوحات فنية مشغولة بأشغال الكروشية والخرز ومجسم تربية الطيور.

المشاركة المجتمعية

شاركت إدارة المشاركة المجتمعية، ضمن مبادرة شتاء دافئ، بعدد كبير من الملابس والأحذية والكوتشي

التعليم الفني

شارك التعليم الفني بعدد ضخم من الأعمال المقدمة ضمن مبادرة الفيوم تتحدث، ومنها قسم الملابس الجاهزة، وتم عرض عدد من اللوحات الفنية وأطقم السرير والفوط وطقم السفرة والأشغال اليدوية والتطريز وماكيت عن سواقي الفيوم.

كما شارك قسم نجارة عمارة ونجارة أثاث بعرض الأبواب الخشب والشبابيك والمناور ، وشاركت المدرسة الفندقية بالحلويات والمخبوزات وعصائر ومشروبات ساخنة، وشارك التعليم الزراعي ، قسم النحل والصناعات والألبان والزينة وورش النجارة والزينة ، وتم عرض الأسرة والمكاتب والجزامة والطبلية والكرسي ، كما تم عرض المربي والجبن والزبادى

كما شاركت مدرسة الشهيد ماجد فرج الصناعية - قسم نجارة عمارة ، بعرض عدد كبير من الأبواب والشبابيك وشارك قسم التشطيبات بعرض عدد من فورم الجبس.

وحدة الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني

شاركت وحدة الإنتقال لسوق العمل - مكون الابتكار وريادة الأعمال، وقسم التربية الفنية وشارك بالعديد من الصور والرسومات وورش عمل الخرز والتريكو والرسومات والفخار عن طريق إعادة تدوير المنتجات.

وشاركت جمعية المصري الأصيل بالتعاون مع مدرسة السنوسي الإعدادية بالحسينية بإطسا، بورشة عمل عن صناعة السجاد اليدوي على النول.

التربية الفنية

شاركت التربية الفنية بعدد من ورش العمل والديكورات والاشغال الفنية واللوحات ، كما شاركت مدرسة الشهيد نبيل طه قاسم الاعدادية بالأشغال اليدوية، قوس وسبت من خلال استخدام عفش الأرز وصواني وسبت بعفش الأرز ، كما شاركت مدرسة التوفيق بنات قسم التربية الفنية ببورتريه كما شاركت مدرسة عبدالرحمن نبيل قسم التربية الفنية ببورتريه وقسم التربية الفنية لوحه فنية عن الفيوم تتحدث والريف الفيومي ولوحة عن الفيوم كامرأة ريفية يحيطها معالم الفيوم الأثرية والزراعية قسم التربية الفنية لوحات فنية من خامات البيئة تعبر عن محافظه الفيوم ومعالم الفيوم السياحية واشغال فنية وشنط وجداريات مصنوعة من القماش ومسرح العرائس واعمال ديكوباج ومجسمات خشب اركت وحفر على الخشب، ومجسمات تعبر عن المنتجات المحلية للمحافظة ولوحة فنية عن سواقي الفيوم عادات وتقاليد البيئة الفيومية ومظاهر الفرح لدى أهل الفيوم.

التربية الرياضية

أبدع توجية عام التربية الرياضية، بتقديم عدد من العروض الرئاسية المتميزة ، والتى أشاد بها جميع الحضور بالمديرية والوزارة ، حيث قدمت المدرسة الرياضية بنين بالفيوم عرض رياضي "العسكرية المصرية شرف " ، كما قدمت أيضا عرض "حملة الأعلام"، كما قدمت عرض تشكيل للدراجات الهوائية ، كما قدمت عرض مهارات لجميع الألعاب الرياضية بالمدرسة، كما قدمت المدرسة الرياضية بنات عرض رياضي هى تستطيع بناء الهرم الرابع"

وفي ختام فعاليات المبادرة أعرب الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين في مبادرة "الفيوم تتحدث"، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا رائعًا للتعاون المثمر بين مختلف فئات المجتمع من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وأفراد المجتمع المحلي.

وأضاف قبيصي أن المبادرة أثبتت أن التعليم ليس فقط مسؤولية الوزارة والمدارس، بل هو جهد مشترك من الجميع من أجل تحسين البيئة التعليمية وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي بين الطلاب، كما أثنى على المشاركة الفعالة والتفاعل الإيجابي من قبل المشاركين، مؤكدًا أن هذه المبادرة ساعدت في إبراز قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم في التعبير والاتصال.

وأوضح وكيل الوزارة أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزز من روح التعاون والعمل الجماعي، وتشجع على التفكير النقدي والابتكار، وأضاف أنه سيتم تكثيف الجهود لدعم مثل هذه الأنشطة في المستقبل من أجل تحقيق المزيد من النجاح والتقدم في العملية التعليمية.

كما قدمت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وذلك تقديراً للجهود المتميزة التي بذلها في دعم الأنشطة الطلابية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية في المحافظة.

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