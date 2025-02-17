وزير الطاقة السعودي: نعمل بالتعاون مع مصر على إنشاء برنامج وطني معني بكفاءة الطاقة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاقية الإطارية التي سيتم توقيعها اليوم بين شركة "أكوا باور" السعودية والشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن اتفاقية لشراء الطاقة لمشروع ضخم لطاقة الرياح في جنوب الغردقة، بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات، ليصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في مصر، مما يشكل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة.



وأعلن خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، توقيع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارتي البترول والكهرباء في مصر، بهدف إنشاء برنامج وطني متكامل لكفاءة الطاقة، حيث ستسهم المملكة في نقل خبراتها وتقديم الدعم الفني لتطوير هذا البرنامج في مصر.



وأوضح الوزير أن هذا البرنامج سيستفيد من نموذج الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة في السعودية، والتي يشرف على إدارتها، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق تقدم كبير في مجالات الطاقة المستدامة، ويدعم رؤية البلدين نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.