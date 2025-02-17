سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض أهلا رمضان ببورسعيد

التقى محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، زوار معرض أهلا رمضان في محافظة بورسعيد، خلال جولته التفقدية داخل أقسام المعرض المختلفة، لمتابعة وجود تخفيضات حقيقية على السلع المختلفة وتوافرها بكميات كبيرة وجودة عالية.

سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض أهلا رمضان في بورسعيد

وناقش "سعدة" المواطنين من زوار المعرض، حول مدى رضاهم عن مستوى معرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة للعام العاشر على التوالي، مؤكدا لهم على أنه في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات فعليهم التواصل مع غرفة عمليات الغرفة المتواجدة داخل المعرض سواء بالذهاب إلى مقرهم المتواجد في بداية المعرض أو بالتواصل معها من خلال رقم الهاتف المحمول الذي تم وضعه في كافة أقسام المعرض، سواء بالاتصال التليفوني أو عبر تطبيق "واتس آب"، مشددا على أنه يتم التعامل بشكل فوري مع أي شكوى والإجابة عن أي استفسارات وكذلك دراسة كافة مقترحات المواطنين، سعيا نحو التطوير المستمر للمعرض للوصول إلى أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين المترددين على المعرض.

وأكد لهم على أن معرض أهلا رمضان هو هدية من الغرفة لأبناء بورسعيد، وقد تحملت الغرفة كافة تكاليف إقامته مقابل تقديم العارضين المشاركين في المعرض تخفيضات كبيرة على الأسعار وصلت إلى 30%، كما أنها تجاوزت هذه النسبة في العديد من السلع والعروض، وأيضا كانت حريصة على مشاركة كبار تجار الجملة والشركات والمصانع وهو ما نتج عنه وصول التخفيضات على العديد من السلع إلى بيعها بأقل من سعر الجملة.

ومن جانبهم، أشاد المواطنون بمستوى معرض أهلا رمضان لهذا العام سواء أسعار السلع وجودتها، وكذلك توافرها بكميات كبيرة وعدم وجود حد أقصى لكمية الشراء، مُوجهين الشكر للغرفة التجارية ببورسعيد على الأجواء الرائعة داخل المعرض ومهرجانات توزيع الهدايا والتذوق المجاني و"ساعة الحظ"، فضلا عن العروض التي يُعلن عنها بشكل يومي.

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