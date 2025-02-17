باختاكور الأوزبكى يهزم السد القطري فى دوري أبطال آسيا

استطاع فريق باختاكور الأوزبكى الفوز على فريق السد القطرى بنتيجة 2/1، وذلك فى الجولة الـ8 والاخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى ابطال آسيا للنخبة

افتتح التسجيل رياسكوس لـ باختاكور في الدقيقة 18، و عادل النتيجة حسن الهيدوس النتيجة لـ السد بهدف في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وعاد رياسكوس ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 56، ليهدي باختاكور نقاط الانتصار الثلاث.

السد متأهل

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باختاكور إلى 7 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد السد عند 12 نقطة في المركز الرابع وكان قد ضمن تأهله إلى دور الـ 16.