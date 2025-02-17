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الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع موسع لمتابعة ملف المتغيرات والتصالح ببنى مزار

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تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، ملفات المتغيرات والتصالح بالمدينة والقرى. 

وفي إطار الحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، عقد يسرى محمد وعاشور سيد نائبا رئيس المركز، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المتغيرات بالمركز ومسئول المتغيرات بالقرى  لمتابعة انتظام سير العمل فى ملف المتغيرات.
 

وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالاجراءات القانونية، مع تسريع وتيرة العمل لسرعة انهاء كافة المتغيرات، مع حث المواطنين المخالفين على التقديم على ملفات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ واستخراج نموذج ٨ وتقديم كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين.
 

وتهيب رئيس المركز بالمواطنين المخالفين فى اشتراطات البناء سرعة التوجه إلى الوحدة المحلية للتقديم على التصالح.

أخبار محافظة المنيا اكرام محمود رئيس المركز