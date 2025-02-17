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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بكفر الدوار.. صور

محافظ البحيرة تفتتح
محافظ البحيرة تفتتح معرض اهلا رمضان بكفر الدوار
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افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض "أهلاً رمضان" بكفر الدوار، الذي نظمته الغرفة التجارية بالتنسيق مع المحافظة والوحدة المحلية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، والتوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى معارض "أهلاً رمضان".

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة.

ويعد ذلك المعرض السابع الذي تم افتتاحه اليوم ضمن سلسلة المعارض التي تطلقها المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لدعم الأسر المصرية وتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين.

وتفقدت المحافظ أجنحة المعرض التي تضم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الخضروات، الفواكه، السلع الغذائية، المنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء، وأقسام للمجمدات من خضروات ولحوم ودواجن.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد آخر من المعارض المماثلة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجهت بضرورة استمرار ضخ السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال الكبير من المستهلكين، مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لافتتاح أكبر عدد من معارض "أهلاً رمضان" في مختلف أنحاء المحافظة، والتي تشمل ما لا يقل عن 42 معرضًا تغطي جميع المراكز، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

حضر الافتتاح: وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومحمد بطيشة - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، محمد الشريف - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، محمد هدية - وكيل وزارة التموين.

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