مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يستقبل وفدًا من زامبيا لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور محمد عزت، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية ، صباح اليوم، وفدًا رفيع المستوى من دولة زامبيا الشقيقة.

حضر اللقاء المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز، إلى جانب أعضاء الوفد: ليديا ماتابو، وزير مفوض، موريس انجليكوا، ملحق الدفاع، وأمينا باندا، ملحق التعليم.



وأشار الدكتور عزت إلى أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة في زامبيا، وقام الوفد بزيارة ميدانية لمشروعات حصاد المياه في وادي القصابة بمطروح، حيث اطلعوا على تقنيات بناء السدود وأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى الأنظمة الزراعية المتبعة في الزراعة البستانية.



من جانبه، أكد المهندس محمود الأمير أن الوفد قام أيضًا بزيارة أراضي المراعي الطبيعية في مشروع "تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية" (برايد) في جنوب سيدي حنيش، حيث اطلعوا على أساليب استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.



كما شهد الوفد الزامبي عرضًا لفيلم تسجيلي يسلط الضوء على أنشطة المركز التي تشمل مشروعات حصاد المياه، دعم المرأة، تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، إضافة إلى محور التعليم، حيث أبدى الوفد اهتمامه بتطبيق بعض التجارب في زامبيا.



وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، بما يسهم في تطوير استراتيجيات تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية والاستفادة الأمثل من الموارد الطبيعية.



وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الزمبي عن شكره وامتنانه لمركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على حسن الاستقبال، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة.

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