ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يستقبل وفدًا من زامبيا لتعزيز التعاون

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور محمد عزت، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية ، صباح اليوم، وفدًا رفيع المستوى من دولة زامبيا الشقيقة.

 حضر اللقاء المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز، إلى جانب أعضاء الوفد: ليديا ماتابو، وزير مفوض، موريس انجليكوا، ملحق الدفاع، وأمينا باندا، ملحق التعليم.

وأشار الدكتور عزت إلى أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة في زامبيا، وقام الوفد بزيارة ميدانية لمشروعات حصاد المياه في وادي القصابة بمطروح، حيث اطلعوا على تقنيات بناء السدود وأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى الأنظمة الزراعية المتبعة في الزراعة البستانية.

من جانبه، أكد المهندس محمود الأمير أن الوفد قام أيضًا بزيارة أراضي المراعي الطبيعية في مشروع "تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية" (برايد) في جنوب سيدي حنيش، حيث اطلعوا على أساليب استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.

كما شهد الوفد الزامبي عرضًا لفيلم تسجيلي يسلط الضوء على أنشطة المركز التي تشمل مشروعات حصاد المياه، دعم المرأة، تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، إضافة إلى محور التعليم، حيث أبدى الوفد اهتمامه بتطبيق بعض التجارب في زامبيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، بما يسهم في تطوير استراتيجيات تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية والاستفادة الأمثل من الموارد الطبيعية.

وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الزمبي عن شكره وامتنانه لمركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على حسن الاستقبال، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة.

1000164094
1000164094
1000164091
1000164091
1000164089
1000164089
1000164084
1000164084
1000164086
1000164086
1000164078
1000164078
1000164081
1000164081
1000164072
1000164072
1000164069
1000164069
1000164096
1000164096
التنمية المستدامة البيئات الصحراوية مركز التنمية المستدامة