سموتريتش يهدد: إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين سنحتل غزة بالكامل

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه إذا لم تلتزم حركة حماس بإنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتفرج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، فيجب على إسرائيل أن تتخذ خطوة أكثر تشددًا، والتي تتمثل في احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وقع على قرار يقضي بمصادرة 320 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، أن ذلك لصالح تعويضات لعائلات المستوطنين الذين قُتلوا في عمليات مقاومة خلال الفترة الماضية.