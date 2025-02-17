استمرار حملة النظافة بمساجد أوقاف الفيوم استعدادًا لشهر رمضان.. صور

انطلقت عصر، اليوم الإثنين، حملة النظافة بجميع الإدارات الفرعية لأوقاف الفيوم؛ استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك برعاية كريمة من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود الشيمي،وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور وإشراف مديري الإدارات الفرعية، ويأتي ذلك في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه.

وأكد المشاركون في حملات النظافة بالمساجد أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون.

حيث يقول الحق سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله ( تبارك وتعالى ) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها.

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