القضاء على بؤرة إجرامية ومقتل 4 عناصر شديدة الخطورة بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم ( عدد 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "سلاح – مخدرات – أموال عامة" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ) بجلب كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها مُتخذين من الجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل المتآخمة ما بين محافظتى (المنوفية – القليوبية) والكائنة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية ، مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وإستخدامهم لمراكب لتسهيل حركة تنقلاتهم وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم وحماية نشاطهم الإجرامى مستغلين تضاريسها للهروب من الملاحقة الأمنية.



عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مقتل عناصر البؤرة.. وعُثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 15 كيلو جرام هيدرو – 11 كيلوجرام آيس – 10 كيلوجرام هيروين" - 6 قطع أسلحة نارية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

• هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة ( 8 مليون جنيه ) .

• تم إتخاذ الإجراءات القانونية.