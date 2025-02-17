مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أوكرانيا خسرت بشكل لا رجعة فيه إقليم الدونباس وزابوريجيا وخيرسون

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، وجود فرصة حاليا لانتهاء المرحلة الحالية من الحرب الأوكرانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأوضح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أنّ دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير مؤهلة للتفاوض ولا يجب أن تكون طرفا في أي اتفاقيات مستقبلية حول أوكرانيا، مشيرًا، إلى أنّ موسكو تتوقع من السياسيين في أوروبا العودة إلى الواقع والتوقف عن استفزاز زيلينسكي ودفعه إلى مواجهة لا معنى لها.



وتابع، أنّ أوكرانيا المستقبلية يجب أن تكون منزوعة السلاح ومحايدة وليست جزءا من أي تكتل أو تحالفات، مشددًا، على أنّ أوكرانيا خسرت بشكل لا رجعة فيه إقليم الدونباس وزابوريجيا وخيرسون.