جامعة الفيوم تعقد ندوة بعنوان "ندوة مقومات بناء الإنسان".. صور

شهد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة مقومات بناء الإنسان التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع مؤسسة واحة الرضا والحمد وأسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

واستضافت خلالها الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف وعضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف.

بحضور اللواء رضا العمدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحة الرضا والحمد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وعدد من العاملين والطلاب، وذلك اليوم الاثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى.

صرح الدكتور عرفه صبري، أن بناء الإنسان ليس بالأمر الهين حيث يتطلب جهودًا كبيرة يجب بذلها من أجل تكوين الإنسان عقليًا وروحيًا واجتماعيًا.

وأشاد بالدور الذي يقدمه قطاع خدمة المجتمع بالجامعة من خلال تنظيم الندوات، واستضافة الشخصيات المتميزة في مختلف المجالات لتنقل خبراتها للطلاب، ودعا الشباب للمساهمة الفاعلة في بناء أنفسهم ومجتمعهم والانتماء للوطن وعدم الالتفات للأفكار الهدامة التي تنال من عزيمتهم وتشوش عقولهم.

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي أن المبادرة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على بناء طلابها وتنمية مواهبهم ومساعدتهم ليكونوا أفرادًا نافعين بوصفهم قادة المستقبل.

واكد سيادته أن الجامعة تعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة طلاب الجامعة ومن ثمّ خدمة إقليم الفيوم بشكل عام، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة واحة الرضا والحمد في خدمة طلاب الجامعة.

وعبر اللواء رضا العمدة عن سعادته بتنظيم هذه الندوة بالتعاون مع جامعة الفيوم التي تعد مركزًا للعلم والمعرفة بمحافظة الفيوم، مؤكدًا حرصه على استمرار هذا التعاون في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.

وتناول الدكتور رمضان عبد الرازق الحديث حول مجالات بناء الإنسان، ومن أبرزها البناء العقدي والديني للإنسان، والبناء الروحي والأخلاقي والفكري، وكذلك البناء النفسي والاجتماعي والجسدي، وعرض لمقومات بناء الإنسان التي تتلخص في التوحيد والعبادة والإيمان والعلم والعمل والإتقان.

وحث الشباب على ضرورة احترام آبائهم وأساتذتهم وزملائهم، والتحلي بالصبر والمثابرة في تحقيق أهدافهم، وتناول شرحًا لآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تبين مكانة الإنسان وتكريمه بوصفه أعظم مخلوقات الله عز وجل.

من جانبه دعا الدكتور أيمن أبو عمر الشباب للتحلي بالحلم والطموح والحكمة والسعي المستمر في طلب العلم، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات هي التي تكسب الإنسان الفضل العظيم وهو رضا الله عز وجل.

وأكد أن الإنسان منوط به عمارة الأرض والعمل الصالح والتعامل بإنسانية مع كافة المخلوقات.

وقدّم الطالب محمود سيف رئيس اتحاد طلاب الجامعة الشكر لإدارة الجامعة على اهتمامها بالطلاب والعمل على تأسيسهم في مختلف المجالات.

وفي ختام الندوة تم تقديم درع الجامعة للدكتور رمضان عبد الرازق، والدكتور أيمن أبو عمر، واللواء رضا العمدة تكريمًا وتقديرًا لجهودهم المبذولة.

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