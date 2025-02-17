رئيس جامعة قناة السويس يشهد فعاليات إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شهدت الإعلان عن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور نخبة من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن مصر تسعى بهذه السياسة الجديدة إلى إنتاج المعرفة وتصديرها، وليس فقط استهلاكها، وتحقيق ريادة إقليمية في الابتكار والإبداع، استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها البلاد.

من جانبه، أشاد الدكتور ناصر مندور بهذه الخطوة المهمة التي تعكس التوجه الإستراتيجي للدولة نحو دعم البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن جامعة قناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها وأعضاء هيئة التدريس، من خلال برامج أكاديمية وبحثية متطورة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الصناعة. كما أشار إلى أن الجامعة تدعم جهود وزارة التعليم العالي في ربط مخرجات البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز مساهمة الجامعات المصرية في التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على أربعة محاور رئيسة تشمل: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور إضافية هي: بناء قدرات البحث والتطوير، سد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.

وأكد أن المستهدف بحلول عام 2030 هو جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير الإطار الإستراتيجي للسياسة الجديدة، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار في خلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن جامعة قناة السويس تعمل على تنفيذ مبادرات تتماشى مع هذه الرؤية، عبر تعزيز الشراكة مع الصناعة، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير بيئة أكاديمية مشجعة على الابتكار، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم الجامعات المصرية وتعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية، مما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.