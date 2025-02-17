محافظ الإسماعيلية يناقش خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة خطة المحافظة في الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وعدد من وكلاء وزارة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، عن قرب افتتاح معرض أهلًا رمضان بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بناءً على تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

يقام المعرض على مساحة إجمالية ١٢٠٠ متر بإجمالي عدد ٧٠ عارض وعارضة من كافة المستلزمات الرمضانية والسلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمخبوزات والبقوليات بكافة أنواعها بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠٪ ويستمر المعرض لمدة شهر.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة الرقابية المشكلة من مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك؛ للتأكد من تنفيذ نسبة التخفيض بالسلع للمواطنين وتقديم منتج غذائي ذي جودة عالية.

ونوَّه محافظ الإسماعيلية إلى أنه جاري التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، هذا إلى جانب التوسع في إقامة الأسواق المتنقلة لليوم الواحد في القرى النائية والعزب والتوابع؛ للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأشارت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية بالأسواق صباحًا ومساءً، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية في الإدارات التموينية هذا إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على كافة المحال التجارية والمخابز ومتابعة أرصدة البوتاجاز والمحروقات والسلع الاستراتيجية، مع تعديل مواعيد غلق المخابز في شهر رمضان المعظم لتوفير رغيف الخبز للمواطنين.

مضيفة أنه تم افتتاح ثلاثة معارض أهلًا رمضان بأماكن متفرقة في مركز ومدينة التل الكبير، وجاري التنسيق لإقامة معارض أخرى في مركز ومدينة فايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق؛ وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة التوسع في إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ووفق ضوابط منظمة لذلك.

مضيفًا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تعمل على التنسيق مع عدد من كبار تجار المحافظة لتخصيص يوم واحد لتخفيض أسعار السلع الغذائية وسيتم الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية عن أيام تخفيض السلع للتجار بالمحافظة.

وأضافت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم البدء في توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي عدد الأسر المستهدفة ١٠ آلاف أسرة قابلة للزيادة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

كما سيتم إقامة ١٣ مطبخ لتوفير عدد ١٦٠٠ وجبة إفطار رمضانية يوميًا بإجمالي عدد ٤٨ ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ٣٠٠ وجبة سحور رمضانية يوميًا بإجمالي عدد ٩ ألف وجبة سحور خلال شهر رمضان، مع مراعاة العاملين، هذا إلى جانب إقامة خيمتين إفطار رمضانية لاستقبال عدد ٢٥٠ أسرة بشكل يومي في مركزي أبوصوير والإسماعيلية، كما سيتم تقديم عدد من الوجبات النصف ناضجة في المعرض الرئيسي أهلًا رمضان بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وأوضحت مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة على توفير طاقم طبي للكشف وقياس أمراض السكر والضغط والكشف اليومي على كبار السن من زوار معرض أهلًا رمضان، هذا إلى جانب إطلاق عدد من القوافل الطبية خلال شهر رمضان وفرق طبية للمبادرة بعدد من المساجد الكبرى خلال فترة التراويح كما تم تكثيف الحملات الرقابية على منافذ ومحال بيع الأغذية.

وخلال الاجتماع، تم عرض خطة مديرية أوقاف الإسماعيلية خلال شهر رمضان المعظم، حيث سيتم إقامة عدد ٣٠ ملتقى من الملتقيات الفكرية لبعض الأئمة والشيوخ المتميزين في عدد من المساجد الكبرى، بالإضافة إلى إقامة الملتقى الفكري للواعظات ومسابقات قرآنية وندوات بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وفرع ثقافة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس ومكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأثناء الاجتماع تم عرض ومناقشة إقامة عدد من الفعاليات الرمضانية من حفلات السمر ومسابقات الرسم للأطفال، مسابقات ثقافية واجتماعية ورياضية وفنية واحتفالية عيد الأم ومعرض للأشغال اليدوية، ومعرض منتجات أيادي مصر بالتنسيق مع مكتبة مصر ومديرية الشباب والرياضة.

كما تم عرض خطة مديرية الطب البيطري في تكثيف الحملات على محال بيع اللحوم والدواجن المجازر والمطاعم ودور المسنين والأيتام للتاكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين؛ حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة خطة مديرية العمل بالتنسيق مع الشركات القطاع الخاص بالمنطقة الصناعية حول تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين وصرف المنح للعمالة غير المنتظمة وتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المعظم.

وطالب محافظ الإسماعيلية بضرورة حصر مشكلات المواطنين من نقص أو ضعف مياه الشرب في أوقات الذروة في كافة مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى عرض مقترحات لإنهاء مشاكل مياه الشرب بشكل جذري.