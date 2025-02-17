محافظ الدقهلية يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات مراكز التدريب بالمنصورة

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ملتقى التوظيف، ومعرض منتجات مراكز التدريب المقام بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، وفي إطار دعم وتنمية مهارات الشباب الخريجين وتشجيعهم على الابتكار والإنتاج، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، و محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن.

وتفقد محافظ الدقهلية، المنتجات المعروضة والتي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل المنتجات الخشبية، وفوانيس رمضان، والمفروشات، والتطريز، والشنط، وغيرها من المنتجات، التي تعكس مهارات وكفاءة الخريجين من مختلف مراكز التدريب بالمحافظة، ويبلغ عددها أربعة مراكز تدريب وعربة متنقلة، وأبدى المحافظ اعجابه بالمنتجات المعروضة، وأكد على ضرورة الاستمرار في تسويق المنتجات والإعلان عنها، لفتح قنوات ومصادر جديدة لبيع المنتجات.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنتجات المعروضة، تتميز بجودة عالية ومستوى يعكس المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال فترة تدريبهم، وأثنى على الجهود المبذولة في مراكز التدريب بالمحافظة، وأكد على أهمية استمرار هذه الفعاليات لدعم الشباب وتشجيعهم على الإنتاج وريادة الأعمال، ووجه الشكر للشركات المشاركة في الملتقى التوظيفي وحثهم على استمرارية العمل وفتح آفاق جديدة للتسويق وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل للخريجين وأصحاب المنتجات والشركات المشاركة وتشجيعهم على إقامة معارض جديدة، تمكنهم من عرض منتجاتهم وتسويقها بشكل أكبر، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحفيز المشروعات الصغيرة، مع تقديم دعم إضافي للخريجين، لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من مهاراتهم.