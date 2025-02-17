ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات مراكز التدريب بالمنصورة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ملتقى التوظيف، ومعرض منتجات مراكز التدريب المقام بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، وفي إطار دعم وتنمية مهارات الشباب الخريجين وتشجيعهم على الابتكار والإنتاج، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، و محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن.

وتفقد محافظ الدقهلية، المنتجات المعروضة والتي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل المنتجات الخشبية، وفوانيس رمضان، والمفروشات، والتطريز، والشنط، وغيرها من المنتجات، التي تعكس مهارات وكفاءة الخريجين من مختلف مراكز التدريب بالمحافظة، ويبلغ عددها أربعة مراكز تدريب وعربة متنقلة، وأبدى المحافظ اعجابه بالمنتجات المعروضة، وأكد على ضرورة الاستمرار في تسويق المنتجات والإعلان عنها، لفتح قنوات ومصادر جديدة لبيع المنتجات.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنتجات المعروضة، تتميز بجودة عالية ومستوى يعكس المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال فترة تدريبهم، وأثنى على الجهود المبذولة في مراكز التدريب بالمحافظة، وأكد على أهمية استمرار هذه الفعاليات لدعم الشباب وتشجيعهم على الإنتاج وريادة الأعمال، ووجه الشكر للشركات المشاركة في الملتقى التوظيفي وحثهم على استمرارية العمل وفتح آفاق جديدة للتسويق وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل للخريجين وأصحاب المنتجات والشركات المشاركة وتشجيعهم على إقامة معارض جديدة، تمكنهم من عرض منتجاتهم وتسويقها بشكل أكبر، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحفيز المشروعات الصغيرة، مع تقديم دعم إضافي للخريجين، لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من مهاراتهم.

استاد المنصورة الاستفادة القصوى التوظيف الدقهلية الدكتور أحمد العدل الشباب والرياضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الملتقى التوظيفى المنصورة تنمية مهارات الشباب محافظ الدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضه وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التضامن