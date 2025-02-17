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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري في الدوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة التشكيل الرسمي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي :

يواجه فريق الجونة، نظيره فريق الاتحاد السكندري اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى فريق الجونة، لمواصلة نغمة انتصاراته بعد فوزه الأخير أمام فريق الاسماعيلي في المباراة التي  جمعت بينهم ضمن منافسات الدوري، والتي انتهت بهدفين مقابل لاشيء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم، بينما يحجز الجونة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات بينما تلقى 7 خسائر

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