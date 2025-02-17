زيارة علمية لطلاب آثار الفيوم إلى الأقصر وأسوان.. صور

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الزيارة العلمية الميدانية لطلاب الفصل الدراسي الثامن فى كلية الاثار إلى مدينة أسوان تحت رعاية الدكتور محمد كمال - عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عبد الرحمن السروجي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

بدأ البرنامج الميداني بزيارة موقع المسلة الناقصة، حيث تعرف الطلاب على تقنيات قطع الأحجار وفصلها في المحاجر الأثرية خلال العصور المصرية القديمة، تلا ذلك جولة في المقابر الفاطمية بمدينة أسوان، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول طرز بنائها وأساليب تشييدها الفريدة.

وشملت الزيارة متحف النوبة، أحد أبرز المتاحف المصرية، واطلع الطلاب على طرق العرض المتحفي وأساليب الحفاظ على المقتنيات الأثرية، كما قام طلاب قسم ترميم الآثار بزيارة معامل الترميم بالمتحف ورؤية الأجهزة وكافة التقنيات المستخدمة.

شهد اليوم الاول للزيارة تفاعلًا علميًا مميزًا بين الطلاب والأساتذة المشرفين، ودارت مناقشات أكاديمية حول المواقع الأثرية وأساليب البحث الميداني، ما ساهم في تحقيق أقصى استفادة علمية ممكنة.

يشرف على الزيارة من اساتذة الكلية الدكتور عبد الرحمن السروجي والدكتور محمد عبد الودود والدكتور مختار محمد محمد والدكتور محمد أحمد السيد والدكتور محمود عوض قاسم والدكتور إبراهيم غريب والدكتور محمد رفعت طه والدكتور عبد المنعم محمد والدكتورة ندى عبد الحميد.

واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز المعرفة التطبيقية لطلاب كلية الآثار.

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