مركز الثقافة السينمائية يحتفي بـ "صلاح جاهين" في مكتبة مصر العامة.. الأربعاء

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية شعرية للاحتفاء «بعمنا.. صلاح جاهين» يتحدث فيها ويديرها الشاعر سعيد شحاته، وذلك في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، الموافق 19 فبراير الجاري، بمكتبة مصر العامة بالدقي، فى إطار المبادرة التي اطلقتها وزارة الثقافة لعزة الهوِية المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ويتناول المركز خلال اللقاء أعمال المبدع صلاح جاهين السينمائية وملامح شخصية «عمنا.. صلاح جاهين».

يعقب ذلك ندوة بعنوان «أعمال وإبداعات صلاح جاهين في كتاباته السينمائية» ويتحدث فيها كلا من المخرج السينمائي أشرف فايق، والدكتور الشريف منجود كاتب ومدير ورشة الخان للكتابة الإبداعية، ويحضر الفعاليات ويشارك بها المخرج أحمد الحداد حفيد صلاح جاهين بصبحبة فرقته ريترو.

أنتج الكاتب والشاعر ورسام كاريكاتير صلاح جاهين عددا من الأفلام التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل «أميرة حبي أنا» وفيلم «عودة الابن الضال»، كما عمل محررًا في عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام.

كتب جاهين سيناريو فيلم «خلي بالك من زوزو» الذي يعد أحد أكثر الأفلام رواجًا في السبعينيات، إذ تجاوز عرضه حاجز 54 أسبوع متتالي.

كما كتب جاهين أيضًا أفلام «أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي، المتوحشة» كما قام بالتمثيل في «شهيد الحب الإلهي» عام 1962، و«لا وقت للحب» عام 1963، «المماليك» عام 1965، «اللص والكلاب» عام 1962.

إلا أن قمة أعماله كانت الرباعيات التي تجاوزت مبيعات إحدى طباعات الهيئة المصرية العامة للكتاب لها أكثر من 125 ألف نسخة في غضون بضعة أيام، هذه الرباعيات التي لحنها الراحل سيد مكاوي، وغناها الفنان علي الحجار.

له ما يزيد عن 161 قصيدة، منها قصيدة «على اسم مصر» وأيضا قصيدة «تراب دخان» التي ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967، كما ألف أوبريت «الليلة الكبيرة» أشهر أوبريت للعرائس في مصر.