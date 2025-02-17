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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بن شيخة يعلن تشكيل مودرن سبورت لمواجهة بيراميدز

مودرن سبورت
مودرن سبورت
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أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بيراميدز، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد السلام”، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، أحمد يوسف، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع

خط هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، عبد الله حافظ، محمد اميسي، ضياء السيد، محمد هلال، أحمد كباكا، علي فوزي، فريدريك

ويحتل فريق مودرن سبورت قاع ترتيب الدورى المصرى برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق بيراميدز وصافة ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة.

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