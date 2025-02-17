محافظ الشرقية يفتتح معرضي «أهلا رمضان 2025» بمدينتي أبو كبير وفاقوس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة على التوسع في إقامة معارض " أهلاً رمضان" بمختلف المراكز المدن والأحياء والذي يأتي في إطار التوجيه الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لتنظيم الأسواق والشوادر لتوفيرالسلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاحه معرض أهلا ًرمضان 2025 بمدينة أبو كبير والمُقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة المركز بجوار بنك القاهرة على مساحة 350م ويضم 10 باكيات لتقديم مختلف السلع الغذائية والرمضانية واللحوم والفواكة والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تفقد المحافظ أقسام المعرض، واطمأن على توافر جميع السلع والمواد الغذائية التي يحتاج إليها المواطن وتنوع المنتجات على النحو الذي يلبي جميع الإحتياجات والأذواق وتعرف على الأسعار ونسب التخفيضات موجهاً بضرورة إستمرار تزويد المعرض بكافة السلع الأساسية والرمضانية لتلبية إحتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

أشاد محافظ الشرقية بتواجد فرق من الأطباء البيطريين للتأكد من تطبيق نظم جودة وسلامة الغذاء ومراجعة صلاحية المعروضات وخاصة اللحوم ومصنعاتها لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وثمن المحافظ التعاون المثمر مع كبار التجار وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير إحتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

توجه محافظ الشرقية لإفتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة فاقوس والمُقام " بأرض الهابي لاند على مساحة 1000 م ومكون من 20 باكية لبيع السلع الأساسية من السكر والزيت والألبان ومنتجاتها، والمكرونة والفول والعدس والأرز ، فضلاً عن المواد الغذائية الأخرى والجزارة ، والمُنظفات والمناديل الورقية، والعطارة، إلى جانب السلع الرمضانية المتنوعة من البلح والياميش وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة بخصومات تصل إلى 30%.

تفقد المحافظ أجنحة البيع بالمعرض واستمع إلى آراء المواطنين حول جودة السلع والأسعار المعلنه والذين أعربوا عن إرتياحهم لتوافر المنتجات بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسواق الحرة، موجهاً وكيل وزارة التموين بضرورة ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية والرمضانية ، ومتابعة إلتزام العارضين بالأسعار المقررة طوال فترة عمل المعرض ، مؤكداً على عدم السماح بأي تلاعب أو إستغلال للمواطنين.

شدد وعلى ضرورة إستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ، للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع أي تجاوزات، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرات التي تخدم المواطن وتوفر له إحتياجاته بأسعار مناسبة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة وإفتتاح معارض أهلاً رمضان بمراكز الزقازيق – ديرب نجم – ههيا – الإبراهيمية ) ، وكذلك سوق اليوم الواحد بمراكز ( ديرب نجم – الزقازيق – بلبيس – منيا القمح – ههيا – فاقوس – مشتول السوق ) وجاري الإنتهاء من تنظم معارض أهلاً رمضان بباقي مراكز ومدن المحافظة لتوفير مختلف السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام للمحافظة ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مركز ومدينة أبو كبير ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.