ماذا تفعل في حالة فقد كارت شحن عداد الكهرباء مُسبق الدفع؟

يتساءل كثير من المواطنين أنه فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع ماذا يفعل ..

ومن هنا ترصد البوابه نيوز بعض الخطوات التي يجب اتباعها.

إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية.

1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3-صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر

4-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة الي صوره من التوكيل والأصل للإطلاع . كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار .

وبعد استكمال تلك الاجراءات، ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.



وفي ذات السياق أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الإنتفاع بعداد الكهرباء .

١ ـ التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

٢ـ ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

٣- حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

٤- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.