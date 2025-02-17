شباب النواب تضع إستراتيجية وضع أسوان على خريطة السياحة الرياضية

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لقاء مع محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، لبحث تطوير البنية الرياضية والشبابية بالمحافظة ، وذلك في إطار الزيارة الميدانية للجنة الشباب .

وقال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ، أن محافظة أسوان بها العديد من المشروعات الشبابية التي تحتاج إلي إقامة مزيد من مراكز الشباب ، خاصة أن وسائل الترفيه في المحافظة قليلة وتعد مراكز الشباب بالنسبة للشباب اهم عامل ترفيهي وتمنع عنهم من الوقوع في المخاطر .

من جانبه قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن اللجنة كانت حريصة علي علي تلك الزيارة من أجل الاستماع لكافة مشكلات الشباب بمحافظة أسوان وجاءت تلك الزيارة الميدانية بناء علي طلب إحاطة مقدم من النائب جابر ابو خليل ، وبناء علي ذلك الطلب تم إعداد تلك الزيارة الميدانية التي تعد اعلي الدرجات الرقابية خاصة أنها تحتاج إلي العديد من الاجراءات للموافقة عليها منها موافقة رئيس مجلس النواب .

وأشار الدكتور محمود حسين ، الي أن محافظة أسوان ، تمتاز بموقع جغرافي وطقس يساعدها علي أن تكون مزار رياضي عالمي ، من خلال السياحية الرياضية التي تقوم علي تنظيم بطولات رياضية كبرى علي أرض المحافظة ، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب ، حيث تعد محافظة اسوان مؤهلة لذلك وهو ما يجعلنا نخاطب الوزارة بأهمية تطوير المنشآت الرياضة بالمحافظة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن ملف الشباب ملف امن قومي ، خاصة أن الرياضة تساعد الشباب علي الابتعاد عن الادمان وعدم السيطرة عليهم من قبل من يريد استغلالهم استغلال سئ.



من جانبه قال النائب جابر ابو خليل ، عضو مجلس النواب عن اسوان ،إن لجنة الشباب من افضل اللجان التي تتفاعل مع النواب ، وعندما قدمت طلب إحاطة أقرت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمحافظة أسوان، مطالبا بضرورة دعم مراكز الشباب في المحافظة والمنشآت الشبابية والرياضية .



من جهته قال النائب محمد لبيب ، وكيل لجنة الشباب ، إن محافظات الصعيد تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ، فضلا عن الاهتمام الكبير بملف الشباب ، وهو ما جعل اللجنة تحرص علي زيارة محافظة أسوان ، للاستماع لمشكلات الشباب والعمل علي حلها .

وأوضح أن مقترح الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة بجعل اسوان مزار سياحي عالمي من خلال الفاعليات الرياضية ، امر مهم للغاية ، خاصة أن المحافظة تمتاز بعوامل عديدة لنجاح السياحة الرياضية .



فيما أكد النائب نشأت العمدة ، عضو مجلس النواب ، أن محافظة أسوان هي البوابة الجنوبية لمصر وتحظي باهتمام كبير من لجنة الشباب بمجلس النواب ، التي تسعي لجعلها مركز رياضي عالمي ، من خلال التنسيق مع وزارة الشباب ، مؤكدا أن وجود اسوان علي خريطة السياحة الرياضية سيمثل قيمة مضافة للمحافظة التي تعد مشتي سياحي عالمي .

وهو ما أكد عليه أيضا النواب اسامة عبدالعاطي ، ومجدي الأمير ومحمد زايد ، ومحمد الحوفي ، حيث أكدوا جميعا علي أهمية استغلال المميزات الجغرافية لمحافظة أسوان لتكون واحدة من المدن المصرية المتميزة بالسياحة الرياضية.

من جانبها طرحت النائبة هادية حسني ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، سؤالا لمحافظ اسوان ، عن ابرز الأولويات التي تحتاجها المحافظة من لجنة الشباب في مجال الشباب ،وهل تكون أولية اللجنة ، التركيز علي مراكز الشباب الصغيرة ، ام تركز علي المنشآت الرياضية الكبير. المتعلقة بوجود استاد أولمبي .

من جانبه عقب اللواء إسماعيل كمال ، محافظ أسوان ، أن ملف الشباب في المحافظة يعتمد علي ٣ محاور ، اولها وجود مراكز الشباب تجمع الناس، حيث تعد مراكز الشباب الصغيرة مهمة جدا وهي مطلب أساسي للمواطنين، حيث توافرها يجعل الشباب يشعر باهتمام الحكومة بهم .

وأوضح أن مقترح السياحة الرياضية ، مهم خاصة أن نهر النيل من اجمل الأنهار افضل ، ويمتاز بمميزات خاصة في محافظة أسوان ، وهو ما يتطلب استغلاله في مسابقات السباحة الطويلة والتجديف خاصة في الشتاء.



وفي السياق ذاته ، اقترحت النائبة ولاء عبدالفتاح ، استغلال حدث تعامد الشمس علي معبد ابو سمبل ، في تنظيم بطولات رياضية كبرى ، خاصة أن ذلك المقترح سيساهم في زيادة تضاعف عدد السياح الوافدين للمحافظة.

من جهتها أكدت النائبة نجوي خلف ، علي ضرورة تنشيط سياحة ذوى الاعاقة ، خاصة في ظل وجود إتاحة مكانية متفردة ،لافتة الي ضرورة وجود مترجم إشارة لجذب سياح إعاقة من مختلف بلدان العالم من ذوي الهمم

وطالبت بضرورة وجود مجلس استشارى تطوعي، داخل محافظة أسوان يخدم ذوي الاعاقة من أبناء المحافظة ، يضم ممثلين من وزارات الصحة التربية والتعليم والصحة والشباب، لتعريف ذوي الاعاقة بحقوقهم والحصول علي تمكين حقيقي .



من جانبه قال الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، أن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة داخل محافظة أسوان ، لافتا إلي أن المحافظة تحتاج كثير من العمل وتتحرك الوزراة في ضوء الاعتمادات المتاحة، وهو ما جعل الوزراة لتعظيم الموارد من خلال مصادر تمويل بديلة لميزانية الوزراة من خلال الطرح الاستثماري٧.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور إيهاب الابياري ، مدير المنشآت الرياضية بوزارة الشباب ، أن الوزارة حريصة علي توفير ما تحتاجه محافظة أسوان من تطوير المنشآت الرياضية ، حيث يتم التنسيق بين الوزارة ولجنة الشباب لحل جميع المشكلات التي تواجه

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة مهندس محمد لبيب وكيل اللجنة والنائب نشأت فؤاد عباس امين سر اللجنة والنائب أسامة عبد العاطي والنائب محمد الحوفي عضو لجنة نائب مجدي الأمير والنائب محمد زايد والنائبة نجوى خلف والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو لجنة والنائبة هادية حسني ، والنائب جابر ابو خليل عاطف مرعي أمين لجنة الشباب وحمدي خيري ومحمد عبد العظيم من أمانة المجلس.