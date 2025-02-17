نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى بالبدرشين

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسيه بدهشور من إجراء تجارب التشغيل داخل المحطة، تمهيدًا للبدء فى أعمال وصلات الصرف الصحى للمنازل، وتشغيل خدمة الصرف الصحى بقرية دهشور خلال الفترة القادمة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المحدد للمشروع ، فى إطار تكليفات محافظ الجيزة بالمرور الميدانى المستمر بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنين الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة.



كما عاين نائب المحافظ كوبري، طريق سقارة السياحي علي ترعة شبرامنت قبل بدء أعمال أحلال وتجديد الكوبري ، وجه نائب المحافظ علي مسؤولي الري بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وشركات المرافق المتعارضة مع أعمال أحلال وتجديد الكوبري وذلك قبل بدء الأعمال.



رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين والمهندس عبد الحميد البركاوي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة، والمهندس محسن عبد الرشيد

مدير عام ري الجيزة، والمهندس أحمد الحسيني، مدير عام التوسع الأفقي ببني سويف، والمهندسة مي صلاح الدين المشرف العام علي مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى، والمهندس عصام عبد العاطي، مدير عام شبكات المياه بالبدرشين و الحوامدية بشركة مياة الجيزة وأبو النمرس، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط، بشركة مياة الجيزة ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.