سيراميكا يتقاسم نقاط مباراته أمام إنبي في الدوري

تقاسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، نقاط مباراته أمام إنبي بعد التعادل بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم قبل قليل على ملعب استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو.

سيطر سيراميكا على مجريات الشوط الاول من البداية ونجح في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة الثانية والعشرين عن طريق نجمه المتألق محمود زلاكة الذي راوغ الدفاع وحارس ابني وأودع الكرة الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين عزز أحمد بلحاج التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا بهدف ثان، قبل أن ينجح انبي في تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة الرابعة والثلاثين عن طريق رأسية هشام عادل.

وبدأ إنبي الشوط الثاني ضاغطًا على أمل تسجيل هدف التعادل والعودة من جديد إلى المباراة، ونجح الفريق البترولي في ذلك وأدرك التعادل في الدقيقة الستين عن طريق رفيق كابو.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة الحادية والعشرين، ويتواجد في المركز السادس، بينما رفع انبي رصيده إلى النقطة التاسعة ويظل في المركز السابع عشر وقبل الأخير من جدول ترتيب المسابقة.