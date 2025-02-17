يديعت أحرونوت: حرب غزة انتهت عمليا ولن تتجدد بالكامل

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم الإثنين، عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه "عمليًا، حرب غزة قد انتهت ولن تتجدد بالكامل".

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي، لن يستأنف العمليات العسكرية الواسعة النطاق في قطاع غزة، مثلما حدث سابقا، حيث كانت القوات تقدر بـ 30 ألف جندي.

وصرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، بأن إسرائيل ملتزمة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء "غزة أخرى" بعد انتهاء الحرب الحالية في قطاع غزة.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل، ستعمل على القضاء على حركة حماس في غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية، ليحل مكانهما مشروع جديد يتماشى مع رؤية الإدارة الأمريكية.

وقال: "في اليوم التالي بعد الحرب في غزة، لن تكون هناك حماس ولا السلطة الفلسطينية، وأنا ملتزم بخطة ترامب لخلق غزة أخرى"