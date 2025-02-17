وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون الديني والثقافي مع مفتي كرواتيا

الإثنين 17/فبراير/2025 - 05:59 م

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور عزيز حسنوفيتش، مفتي كرواتيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية والدينية.

واستهل وزير الأوقاف اللقاء بالترحيب بالدكتور عزيز حسنوفيتش، مؤكدًا أهمية التعاون في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكرواتيا في المجالات الدينية والثقافية، مع مواصلة الجهود المشتركة في دعم قيم الوسطية والتسامح والعيش المشترك.

وشدد على أن الشعب المصري بأسره يقف صفًّا واحدًا خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد والعادل يتمثل في إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن المسلمين في كرواتيا يُعَدّون نموذجًا ناجحًا للاندماج في المجتمعات بصورة آمنة ومشرفة ومعبرة عن حقيقة الدين؛ ما يسهم في تحقيق المقاصد الشرعية، ويؤكد الصورة الحقيقية للإسلام

وأعرب الدكتور عزيز حسنوفيتش عن سعادته بالتواجد في مصر ولقاء الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي. كما أكد حرصه على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الأوقاف في مختلف المجالات الثقافية والدينية، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الدعوة والإفتاء، لما تحظى به الوزارة من مكانة علمية ودعوية مرموقة، كما أوضح أن مسلمي كرواتيا يؤدون دورًا كبيرًا في استقرار البلاد وتقدمها على مختلف الأصعدة.

وحضر اللقاء كلًا من: الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني؛ والدكتور طارق عبد الحميد، رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف؛ والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم؛ والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام.